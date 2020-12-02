Курская область получит 863 миллиона рублей от Минфина

Средства направлены для обеспечения выполнения социальных обязательств Фото: Светлана ВОЛКОВА

Минфин России перечислит регионам дотации для компенсации снижения доходов в связи с пандемией. Средства направлены для обеспечения выполнения социальных обязательств 39 субъектам, в том числе и Курской области, сообщили в администрации региона.

Как пояснили в Минфине, поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на 1 ноября произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом.

Подходы к распределению дотаций были одобрены на заседании Правительства РФ.