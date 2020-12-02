За три года заболеваемость ВИЧ среди курян снизилась на 30%

Ключевой фактор - правильно подобранное лечение Фото: Из архива КП.

За последние три года в Курской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 30 процентов.

- Правильно подобранные препараты, соблюдение схемы лечения, здоровый образ жизни - все это позволит людям с ВИЧ-инфекцией не только дожить до старости, но и родить здоровых детей, - рассказывает заведующая Центром СПИД Курского кожно-венерологического диспансера Виктория Барышникова.

В период пандемии Центр СПИД работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 8(4712)70-20-97.