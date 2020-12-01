Под Курском перевернулся КАМАЗ

Ежедневно на дорогах региона происходят аварии с пострадавшими Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло в Курском районе на 20--м километре автодороги Курск-Щигры 1 декабря примерно около десяти часов утра.

- 50-летний водитель автомобиля КАМАЗ с полуприцепом по предварительным данным ехал со стороны Курска в сторону Щигров, не справился с управлением. Автомобиль в результате перевернулся в левый по ходу движения кювет. Водитель получил травмы, - рассказали в ГИБДД региона.

Полиция выясняет обстоятельства.