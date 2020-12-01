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В Курске на улице Бойцов 9-й начали снос домов

Здесь расширят дорогу до четырех полос
Ольга ДАНИЛОВА
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Основные дорожные работы начнутся в следующем году

Основные дорожные работы начнутся в следующем году

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на улице Бойцов 9-й дивизии ведутся работы по сносу жилья на участке от улицы Звездной до 50 лет Октября. Этому предшествовали выкуп и оформление 19 земельных участков.

На переселение затрачено 30 миллионов рублей, еще четыре миллиона – на снос жилья.

Затем здесь приступят к расширению проезжей части до четырех полос, сообщили в администрации региона.

Основные дорожные работы начнутся в следующем году, на это будет выделено более ста млн рублей. В первую очередь здесь перенесут инженерные коммуникации и выполнят другие сопутствующие работы.

Расширение проезжей части будет проводиться в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».