Курян предупредили о гололеде

Курянам советуют соблюдать осторожность Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 1 декабря в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега и мороси, местами гололед, налипание мокрого снега. Днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура: ночью и днем от 4º мороза до 1º тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.