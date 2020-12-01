В Курской области пройдет смотр техники служб экстренного реагирования

На месте условного происшествия состоится отработка практических действий Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

2 декабря в Курской области пройдет штабная тренировка по отработке действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах электроснабжения и теплоснабжения, а также нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения в связи с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений.

В рамках тренировки пройдет смотр техники всех служб экстренного реагирования, задействованных в ликвидаций происшествий. На месте условного происшествия состоится отработка практических действий.