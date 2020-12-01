Под Курском горит жилой дом

Пожар произошел днем Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 15:13 1 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу Конышевский район село Макаропетровка.

На место происшествия направлены пожарные-спасатели 30 ПЧ Конышевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электросетей, газовая служба, сообщили в ГУ МЧС региона.

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