В Курской области пройдет мокрый снег

Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 1 декабря в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега и мороси, местами гололед, налипание мокрого снега.

Днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью и днем составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем в непогоду не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.

ГУ МЧС напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.