В Курске от коронавируса скончалась 53-летняя женщина

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 199 курян Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По состоянию на 1 декабря 2020 года в Курской области зарегистрировано 15 445 заболевших коронавирусом. 165 человек заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 с пневмониями находятся 1 469 человек, на ИВЛ – 138. На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 199 курян. За последние сутки умерла 53-летняя женщина.

В курской больнице № 6 создали амбулаторный центр диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. Здесь есть все необходимое для комплексного обследования пациентов.