В Курской области за сутки ковид подтвердился у 165 человек

Всего выписали 13 053 (+231) пациента
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По данным оперативного штаба на 7:30 1 декабря, в Курской области всего зарегистрировано 15 445 (+165) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1469 человек, на ИВЛ – 138 (16 – инвазивная, 122 – неинвазивная).
Всего выписали 13 053 (+231) пациента. На сегодняшний день скончались 199 (+1; женщина, 53 года) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +82
Курский +10
г. Железногорск +10
Курчатовский +9
Пристенский +7
Тимский +7
г. Льгов +6
Медвенский +4
Фатежский +4
г. Щигры +4
Суджанский +3
г. Фатеж +3
Хомутовский +3
Черемисиновский +3
г. Дмитриев +2
Обоянский +2
Щигровский +2
Большесолдатский +1
Касторенский +1
Мантуровский +1
г. Обоянь +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.