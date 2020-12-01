В Курской области за сутки ковид подтвердился у 165 человек

Всего выписали 13 053 (+231) пациента Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперативного штаба на 7:30 1 декабря, в Курской области всего зарегистрировано 15 445 (+165) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1469 человек, на ИВЛ – 138 (16 – инвазивная, 122 – неинвазивная).

Всего выписали 13 053 (+231) пациента. На сегодняшний день скончались 199 (+1; женщина, 53 года) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +82

Курский +10

г. Железногорск +10

Курчатовский +9

Пристенский +7

Тимский +7

г. Льгов +6

Медвенский +4

Фатежский +4

г. Щигры +4

Суджанский +3

г. Фатеж +3

Хомутовский +3

Черемисиновский +3

г. Дмитриев +2

Обоянский +2

Щигровский +2

Большесолдатский +1

Касторенский +1

Мантуровский +1

г. Обоянь +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.