В Курской области работает выставка «Без срока давности»

Теперь ознакомиться с экспонатами выставки смогут все жители региона Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В сентябре для жителей Курска открыли передвижную выставку «Без срока давности. Она хранит уникальные документы о реализации нацистами политики геноцида советского народа. Теперь ознакомиться с экспонатами выставки смогут все жители региона.

Экспозиция «Без срока давности» посетит города и районы Курской области. В конце ноября ее открыли в Золотухинском районе. До 7 декабря выставка будет работать в Фатежском.

График выставки Всероссийского проекта «Без срока давности», проводимой в рамках мероприятий Года памяти и славы в районах и городах Курской области:

Фатежский - 30.11.20-06.12.20

Поныровский - 07.12.20-13.12.20

Щигровский - 14.12.21-20.12.20

Черемисиновский - 21.12.20-27.12.20

Советский - 11.01.21-17.01.21

Касторенский - 18.01.21-24.01.21

Горшеченский - 25.01.21-31.01.21

Мантуровский - 01.02.21-07.02.21

Тимский - 08.02.21-14.02.21

Солнцевский - 15.02.21-21.02.21

Пристенский - 22.02.21-28.02.21

Обоянский - 01.03.21-07.03.21

Медвенский - 08.03.21-14.03.21

Большесолдатский - 15.03.21-21.03.21

Беловский - 22.03.21-28.03.21

Суджанский - 29.03.21-04.04.21

Кореневский - 05.04.21-11.04.21

Глушковский - 14.04.21-18.04.21

Рыльский - 19.04.21-25.04.21

Хомутовский - 26.04.21-02.05.21

Дмитриевский - 03.05.21-10.05.21

Железногорский - 11.05.21-16.05.21

город Железногорск - 17.05.21-23.05.21

Конышевский - 24.05.21-30.05.21

Льговский - 31.05.21-06.06.21

Курчатовский - 07.06.21-13.06.21

город Курчатов - 14.06.21-20.06.21

Октябрьский - 21.06.21-27.06.21

Курский - 28.06.21-04.07.21

В рамках проекта проводятся поисковые в местах массовых захоронений мирных жителей, идет выявление и рассекречивание новых архивных документов, готовятся к изданию сборники о военных преступлениях нацистов и их пособников по оккупированным регионам.