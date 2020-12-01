В Курской области мошенники собирают деньги "на борьбу с коронавирусом"

В Доме Советов заверили, что никаких писем с просьбой о финансовой помощи не рассылают Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городах и районах Курской области зафиксировано несколько случаев распространения фальсифицированных документов, подписанных одним из заместителей губернатора Курской области.

В письмах мошенники, прикрываясь подписью должностного лица администрации области, просят перечислить средства на борьбу с коронавирусной инфекцией, а также на покупку медицинского оборудования для нужд курских больниц.

Как сообщили в Доме Советов, Администрация Курской области никаких писем с просьбой о материальной помощи не рассылает. В этой ситуации от перевода средств нужно воздержаться.

О поддельных документах просят сообщать в Администрацию Курской области и правоохранительные органы.