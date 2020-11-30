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В Курске открылась выставка Сергея Баженова «Трудное детство»

Экспозиция разместилась в креативном пространстве «Веранда»
Яна ШЕЛЕСТ
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Автор экспериментирует с новым для него стилистическим направлением «поп сюрреализм»

Автор экспериментирует с новым для него стилистическим направлением «поп сюрреализм»

Фото: соцсети

С 30 ноября по 20 декабря в креативном пространстве «Веранда» пройдет выставка Сергея Баженова «Трудное детство». Автор экспериментирует с новым для него стилистическим направлением «поп сюрреализм», вызывающим в последнее время в мире искусств большой интерес.

При посещении выставки необходимо соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

Регистрация на посещение в сообщениях сообщества https://vk.com/verandacreative.

Культура