Более 12 тысяч курян привили от пневмококковой инфекции

Вакцинация включена в Национальный календарь профилактических прививок Фото: Светлана ВОЛКОВА

В медицинских учреждениях Курской области проводят вакцинацию от пневмококковой инфекции, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Всего в регион поступило 14,2 тысячи доз вакцины. Привито уже свыше 12 тысяч жителей региона, из них 5,6 тысячи детей.

Прививки делают гражданам из групп риска: имеющим хронические неинфекционные заболевания и пациентам старше 65 лет. Вакцинироваться можно одновременно с прививкой от гриппа.

Детей, как и ранее, прививают согласно Национальному календарю. Перед вакцинацией все проходят осмотр врача-терапевта или педиатра.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пневмококковая инфекция считается самой опасной из всех болезней, предупреждаемых вакцинопрофилактикой. Она может проявляться в виде пневмонии, гнойного менингита, бронхита, отита, артрита.

Наиболее опасен пневмококк для детей до двух лет и для взрослых со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом.

Самым эффективным способом предупредить развитие пневмококковой инфекции является вакцинация. С 2014 году вакцинация против этой инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок РФ.