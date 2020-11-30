Курянин едва не убил родственника автомобильным стартером

Мужчина проведет три с половиной года в колонии Фото: Из архива КП.

Вступил в силу приговор курянину, который едва не убил родственника автомобильным стартером.

Адвокат подсудимого подавал апелляционную жалобу на приговор Промышленного районного суда Курска от 6 августа 2020 года, которым мужчина осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также угрозу убийством.

Суд первой инстанции дал ему три с половиной года исправительной колонии общего режима.

- 47-летний уроженец республики Казахстан, гражданин РФ, имеющий на иждивении двух малолетних детей, судимый, признан виновным в том, что ночью 1 ноября 2019 года, во время застолья со своим кумом и бывшей женой, на почве ревности стал бить кума автомобильным стартером по голове. Мужчине был причинен тяжкий вред. Также он угрожал убийством бывшей жене, - рассказали в пресс-службе облсуда.

Курский областной суд счел доводы апелляционной жалобы о суровости приговора и снижении наказания несостоятельными, оставил приговор без изменения, жалобу – без удовлетворения.