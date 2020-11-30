Курский свинокомплекс, где обнаружили АЧС, дезинфицируют

Чиновники выехали на место ЧП Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщала уже КП, очаг возникновения африканской чумы свиней зафиксирован на предприятии «Реут» в Фатежском районе. Вирус обнаружен у животных, содержащихся на двух производственных площадках.

Первоначально АЧС обнаружена на площадке откорма с поголовьем в 20 тысяч особей, а через несколько дней вирус был лабораторно подтвержден у животных, содержащихся на площадке репродуктора и доращивания. Всего, чтобы не допустить распространения заболевания, необходимо уничтожить 14,5 тыс. свиней, активная работа начнется с 30 ноября, сказали в администрации региона.

На место происшествия выехали заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев и председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов. Они провели выездное заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации очагов АЧС в Фатежском районе, встретились с руководством «Реута» и представителями структур, обеспечивающих ликвидацию зараженных свиней.

Помещения свинокомплекса дезинфицируют и обрабатывают. Сотрудники строго соблюдают меры безопасности. Пока территория предприятия закрыта для транспорта и посещения сторонними лицами.

Активную помощь в проведении мероприятий по ликвидации АЧС на ООО «Реут» оказывают специалисты региональной службы ветеринарии и комитета природных ресурсов Курской области.