Руководство СК проведет прием в Курске

На приеме при себе нужно иметь паспорт Фото: из открытых источников

2 декабря с 15.00 заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области подполковник юстиции Васильченко Михаил Иванович проведет прием граждан в Курском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Курской области адресу: Курск, ул. Красный Октябрь, д. 21

Телефон для справок и предварительной записи 58-34-69; 51-32-41.

Предварительная запись заканчивается в 18.00 накануне дня приема.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.