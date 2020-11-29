Курянина отправили на исправработы за мошенничество с мобильными телефонами

Суд вынес приговор мужчине Фото: Из архива КП.

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 28-летнего жителя Курска, который признан виновным в краже денег с банковских счетов.

18 августа мужчина решил украсть деньги у своего дедушки. Для этого он попросил товарища, которого не поставил в известность о своих намерениях, под любым предлогом взять мобильный телефон у престарелого человека и передать ему. Получив устройство, он через мобильное приложение перевел на свой счет восемь тысяч рублей.

22 августа мужчина под предлогом того, что аккумулятор его телефона разряжен, взял у знакомого мобильный телефон, чтобы позвонить. Воспользовавшись этим, он также через мобильное приложение, установленное на телефоне потерпевшего, перевел на свой счет 2 500 рублей.

Суд дал жителю Курска два года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Причиненный ущерб полностью возмещен.