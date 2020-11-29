В центре Курска сгорела иномарка

Сообщение о пожаре поступило днем Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 14:15 29 Ноября на номер в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре на улице Ленина в Курске

На место происшествия были направлены пожарные – спасатели 2 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

- По прибытию в 14:18 было установлено, что происходит возгорание в легковом автомобиле «Volkswagen Passat». В 14:19 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 14:20, ликвидирован в 14:21, - сообщили в МЧС.

В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, капот, два передних крыла, решетка радиатора, правая фара.

Пожар тушили 18 человек и семь единицы техники.

Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.

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