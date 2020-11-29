Спасатели и синоптики предупреждают курян о дождях и туманах

фото: ГУ МЧС по Курской области.

Курские синоптики предупреждают жителей области о тумане и дождях в воскресенье, 29 ноября. По прогнозу Курского Гидрометцентра, днем ожидаются небольшие дожди, на западе территории умеренные, а местами и вовсе сильные. Возможен туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха в регионе днем - 1-6º тепла.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Ведь все предметы в такую погоду кажутся расположенными дальше, чем есть на самом деле. Есть «золотое» правило насчет скорости езды в тумане: она должна быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость не должна быть более 10 километров в час.

Если туман не рассеивается на протяжении долгого времени, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Стараться побыстрее преодолеть местность, покрытую туманом, очень небезопасно.