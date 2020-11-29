В Курской области скончались еще три пациента с коронавирусом

В Курской области скончались еще три человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб утром 29 ноября. По данным властей, умерли три мужчины в возрасте 53, 70 и 80 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Количество летальных случаев от инфекции выросло до 198.

Однако увеличилось и число пациентов, которые справились с болезнью и выздоровели. За сутки окончили лечение 244 пациента. Число выписанных на сегодняшний день составляет - 12698.

За все время пандемии в Курской области заразились коронавирусом 15124 человека. 29 ноября прирост инфицированных составил 160 пациентов.