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Коронавирус Covid-19

У 160 жителей Курской области выявили коронавирус на 29 ноября

Общее количество случаев заражения за время эпидемии перевалило за 15 тысяч.
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Почти двести курян умерли.

Почти двести курян умерли.

Фото: Иван МАКЕЕВ

К утру 29 ноября в Курской области коронавирус обнаружили у 160 человек. По данным регионального оперштаба прирост заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: Курск - 69, Железногорск - 15, Советский район - 12, Курский - 11, Рыльск - девять, Суджанский - семь, Золотухинский и Касторенский районы - по шесть, Медвенский - пять, Большесолдатский и Рыльский - по четыре, Льговский район и Суджа - по три, Обоянь - два, Льгов, Щигры, Обоянский и Тимский районы - по одному.

За время эпидемии в области зарегистрировано 15124 подтвержденных случая коронавируса. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1400 человек, на ИВЛ – 125 (12– инвазивная, 113 – неинвазивная).

Окончили лечение и выздоровели 12 698 пациентов. Скончались 198 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.