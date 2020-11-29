У 160 жителей Курской области выявили коронавирус на 29 ноября

Почти двести курян умерли. Фото: Иван МАКЕЕВ

К утру 29 ноября в Курской области коронавирус обнаружили у 160 человек. По данным регионального оперштаба прирост заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: Курск - 69, Железногорск - 15, Советский район - 12, Курский - 11, Рыльск - девять, Суджанский - семь, Золотухинский и Касторенский районы - по шесть, Медвенский - пять, Большесолдатский и Рыльский - по четыре, Льговский район и Суджа - по три, Обоянь - два, Льгов, Щигры, Обоянский и Тимский районы - по одному.

За время эпидемии в области зарегистрировано 15124 подтвержденных случая коронавируса. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1400 человек, на ИВЛ – 125 (12– инвазивная, 113 – неинвазивная).

Окончили лечение и выздоровели 12 698 пациентов. Скончались 198 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.