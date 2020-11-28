Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: торговые центры дезинфицируют по ночам

К Новому году число обработок ТЦ увеличат Фото: Светлана ВОЛКОВА

По рекомендациям Роспотребнадзора предприниматели должны принять меры по профилактике распространения коронавируса, поэтому несколько раз в течение дня в торговых центрах проводятся обработка поверхностей, влажная уборка. Как правило, с этим справляется клининговая служба самих ТЦ. Работу мастеров чистоты могут видеть посетители, сообщили в администрации региона.

Глобальная же дезинфекция скрыта от посторонних глаз, потому что проводят ее ночью. Обрабатывают каждый уголок помещения, каждую деталь. При этом используются специальные средства: они нетоксичны, наносятся с помощью технологии «сухой туман», что крайне важно – имеют пролонгированное действие.

Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области уже сейчас обращает внимание руководства торговых центров на то, что количество дезинфекций, уборок, включая генеральные, в предновогодний период необходимо увеличить, поскольку трафик покупателей в декабре будет расти.