На Курской АЭС третий энергоблок ввели в работу

25 ноября энергоблок № 3 Курской АЭС включили в сеть, а 27 ноября вывели на полную мощность

Как сообщалось ранее, 24 ноября на Курской АЭС автоматически отключился третий энергоблок. Сработал ложный сигнал защиты от одного из контроллеров. Контроллер заменили на резервный, замечаний к его работе нет.

25 ноября энергоблок № 3 Курской АЭС включили в сеть, а 27 ноября вывели на полную мощность.

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки 1, 2, 3, 4 и несут нагрузку, установленную диспетчерским графиком.

Радиационный фон на станции и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.