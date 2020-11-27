Курянин за неделю перевел преступникам почти миллион рублей

Даже когда курчатовец находился в отделе полиции, мошенники продолжили ему звонить, обещая прибыль в семь миллионов рублей Фото: Из архива КП.

Житель Курчатова несколько недель выполнял указания мошенников и перевел им почти миллион рублей. 57-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что для дополнительного заработка решил заняться инвестициями на финансовом рынке. Он зарегистрировался сразу на нескольких «биржевых» платформах, рекламу которых увидел в Интернете, и указал свои контактные данные. Вскоре ему начали звонить представители различных фирм. Один из них сообщил, что курчатовец уже заработал большие деньги, но чтобы их получить необходимо внести процент для активации счета.

Поскольку озвученная сумма прибыли оказалась очень большой, мужчине предложили обратиться к заемным средствам. Аферисты убедили, что банк дает деньги на открытие инвестиций. Средства выделяются на месяц, после чего их можно вернуть без потерь.

Несмотря на то, что ни один банк не предлагает таких условий, мужчина, следуя инструкциям неизвестных, оформил кредит на почти миллион рублей, зачислил их на указанный счет, а спустя время понял, что денег уже нет – мошенники похитили их.

Тогда мужчина усомнился, обратился в полицию и рассказал, что отправил мошенникам все свои документы: начиная с паспорта, заканчивая водительским удостоверением и СНИЛСом, чем самым открыл доступ к персональным данным.

Даже когда курчатовец находился в отделе полиции, мошенники продолжили ему звонить, обещая прибыль в семь миллионов рублей, и требовали, чтобы он зачислил дополнительные средства на другие счета.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Уже установлено, что звонили из Московской области.

Реклама финансовых площадок может оказаться недействительной, а под видом фирмы скрываться преступники. Если вы не являетесь финансовым знатоком – с осторожностью отнеситесь к предложением заработка на торгах. Если Вам предлагают крупные выигрыши, проценты, а также запрашивают любую персональную информацию – прекратите общение, защитите себя от мошенников и сохраните свои деньги!