В Курске стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

Заявки принимаются с 1 по 12 декабря Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Городской конкурс на лучшее новогоднее оформление магазинов, павильонов, киосков и других объектов потребительской сферы объявлен в Курске.

На первом этапе конкурса, который продлится с 1 по 15 декабря, жюри выберет лучших участников от каждого округа города.

На втором этапе, с 15 по 30 декабря, определятся победители по номинациям: лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории; лучшее новогоднее оформление оконной витрины; лучшее новогоднее оформление интерьера; лучшая новогодняя ель; лучшее комплексное новогоднее оформление предприятия – главный приз (Гран-при).

Награждение победителей состоится до 20 января 2021 года.

Заявки для участия в мероприятии принимаются в отделах потребительского рынка и защиты прав потребителей администрацией округов города Курска по месту нахождения предприятия с 1 по 12 декабря.