Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Курским супругам-медикам вручили нагрудной знак

Василий и Татьяна Рыкуновы вместе более 40 лет
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
Андрей Белостоцкий поблагодарил семью Рыкуновых за их труд

Андрей Белостоцкий поблагодарил семью Рыкуновых за их труд

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в преддверии Дня матери вручил нагрудный знак «За заслуги в воспитании детей» супругам Василию и Татьяне Рыкуновым.

Эта пара вместе уже более 40 лет, муж и жена окончили Курский государственный медицинский институт. В профессию тоже пришли вместе. Начинали трудовой путь в Тимской районной больнице. С 1983 года супруги работают в Теткинской больнице Глушковского района: Василий Алексеевич заведует хирургическим отделением, Татьяна Александровна - анестезиолог–реаниматолог, руководит участковой больницей.

У Рыкуновых двое детей. Алексей и Ольга окончили Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова, работают в столице. Алексей – травматолог-ортопед, а Ольга стала акушером-гинекологом. Андрей Белостоцкий поблагодарил семью Рыкуновых за их труд, особенно в это непростое время – пандемию.