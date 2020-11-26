Курским супругам-медикам вручили нагрудной знак

Андрей Белостоцкий поблагодарил семью Рыкуновых за их труд

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в преддверии Дня матери вручил нагрудный знак «За заслуги в воспитании детей» супругам Василию и Татьяне Рыкуновым.

Эта пара вместе уже более 40 лет, муж и жена окончили Курский государственный медицинский институт. В профессию тоже пришли вместе. Начинали трудовой путь в Тимской районной больнице. С 1983 года супруги работают в Теткинской больнице Глушковского района: Василий Алексеевич заведует хирургическим отделением, Татьяна Александровна - анестезиолог–реаниматолог, руководит участковой больницей.

У Рыкуновых двое детей. Алексей и Ольга окончили Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова, работают в столице. Алексей – травматолог-ортопед, а Ольга стала акушером-гинекологом. Андрей Белостоцкий поблагодарил семью Рыкуновых за их труд, особенно в это непростое время – пандемию.