Курская область готовится к Новому году

В начале декабря на Московской площади смонтируют светомузыкальную консоль Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области началась подготовка к Новому году. В Курске украшают общественные пространства, здания торговых центров, магазинов, школ, детских садов и различных организаций.

На Театральной площади завершается установка главной елки. Около нее появится новый светомузыкальный объект и световые фигуры. В этом году на Театральной площади зальют каток. Размеры его будут немного меньше катка на Красной площади в Москве. Каток сможет работать при температуре до +10 градусов.

На центральных улицах засверкают праздничные консоли и гирлянды. В начале декабря на Московской площади смонтируют светомузыкальную консоль.

Готовятся к Новому году и в районах области. Города украшают к празднику, скоро начнется установка новогодних елей. В начале декабря откроются елочные базары, где куряне смогут приобрести сосны и ели для украшения своих квартир.