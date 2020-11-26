16 человек тушили сарай под Курском

В сарае размером 3х6 метров огонь повредил кровлю на площади шести квадратов и вещи б/у Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

26 ноября в 12:39 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании деревянной надворной постройки в поселке Горшечном на улице Привокзальной. На место происшествия выехали пожарные - спасатели ПЧ № 23 Горшеченского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Пожар локализовали в 12:48, ликвидировали полностью в 12:50. В сарае размером 3х6 метров огонь повредил кровлю на площади шести квадратов и вещи б/у.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.