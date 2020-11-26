Курские таможенники изъяли более 500 коллекционных монет

Рыночная стоимость монет и жетонов на внутреннем рынке России составила около 60 тысяч рублей

В июне 2019 года в автомобильном пункте пропуска «Крупец», досматривая кабину грузового автомобиля, в подвесном ящике обнаружили четыре альбома с монетами и жетонами различных государств мира и годов выпуска – всего 521 предмет.

Водитель пояснил, что знакомый попросил его перевезти монеты и жетоны из Молдовы в Москву. Согласно заключению эксперта, 44 монеты, отчеканенные более 100 лет назад (австрийские геллеры, венгерские филлеры, пфенниги из Германии, миллимы из Египта, чентезимо из Италии, солиды из Ливонии, бани из Румынии и 34 медные и серебряные монеты императорской России) являются культурными ценностями.

Культурными ценностями оказались и два жетона, созданные более 50 лет назад: жетон для торговых автоматов Министерства торговли СССР 1955-1957 года и жетон Кучкинский "LA OCHCKUREN COBHUDER HORDVIFZ"- "Украшение для женщин и девиц" (до 1917 года - царская Россия). Остальные 475 монет и жетонов из 55 стран мира имеют нумизматическую ценность.

Рыночная стоимость монет и жетонов на внутреннем рынке России составила около 60 тысяч рублей, что в пересчете - более 830 евро. По существующим правилам, данные товары подлежат таможенному декларированию с уплатой таможенных платежей

По факту недекларирования монет Курская таможня в отношении гражданина Молдовы возбудила дело об административном правонарушении. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде конфискации монет и жетонов.

«В дальнейшем, по решению Минкультуры России 46 монет и жетонов, признанных культурными ценностями, будут переданы на ответственное хранение в один из музеев Центрального федерального округа», - сообщила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Галина Рукавицына.