Курян предупредили о тумане

Столбик термометра будет на плюсовой отметке Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 26 ноября в течение суток будет облачно с прояснениями . Местами вечером повсеместно небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью местами туман. Ветер Юго-Западный 8-13, днем местами порывы до 16 м/с. Температура: - ночью от 2º мороза до 3º тепла, днем 0-5º тепла.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.