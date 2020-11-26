В Курске отключат свет

Свет начнут отключать с 1 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" в Курске не будет света с 1 по 4 декабря по следующим адресам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

Со 2 по 4 декабря с 9-00 до 16-00: ул. Прилужная 1-79, 2-64 ул. Монтажников 1-35, ул. Народная 17-19, ул. Тракторная, ул. 1-3-й Моковские переулки, 1-5-е Малиновые переулки

ул. Литовская 55-81

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

Со 2 по 3 декабря с 9-00 до 16-00:

ул. Нижняя Казацкая 99-121; 110-138, ул. Масловка 3-15; 6-14

С 1 по 4 декабря с 13-00 до 17-00:

ул. Спортивная 45-57; 59-125; 90-162, ул. Олимпийская 92-138; 67-121

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 1 по 4 декабря с 13-30 до 16-30:

ул. Островского 1-45(нечетная); 60-84, ул. Маяковского 151-179, 142- 230, ул. 1-я Западная 2-40,1-35, Маяковский п-д. 2-34, 1-33, ул. 2-я Западная 2-24, 1-17, ул. Северная 1-19, 6-14, ул. 1-й Северный п-к. 1-11, 2-12, 2-й северный п-к 1-13, 2- 12, 3-й Северный п-к. 2-8, 1-7, ул. Фрунзе 98-112ул. Новая Первомайская 1-47, 2-54, ул. Новый Первомайский п-к 1-19, 2-20.

Тел. для справок: 26-32-10