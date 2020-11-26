За сутки от ковид умерли трое курян

Кроме того, в регионе гибнут люди от осложнений ковид Фото: Из архива КП.

За минувшие сутки по официальным данным в регионе от коронавируса умерли трое курян - двое мужчин 63 и 70 лет и женщина 79 лет. В общей сложности за время пандемии в области погибло 186 человек от коронавируса.

Как сообщала КП, за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 157 курян. Всего с начала пандемии ковид диагностировали у более чем 14, 5 тысяч жителей региона.

Больше всего "новых" больных - 70 случаев - в Курске. В Железногорске - 16 новых случаев за сутки. Четверо заболели в Щиграх, в Суджанском районе - 14 человек.