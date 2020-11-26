В курском Роспотребнадзоре работает "горячая линия" по ВИЧ

Звонить можно в рабочие дни Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управление Роспотребнадзора по Курской области открыло тематическую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Сотрудники отдела эпидемиологического надзора расскажут о механизмах передачи возбудителя ВИЧ-инфекции, условиях заражения, группах риска; о мерах профилактики; порядке консультирования и проведения обследования на ВИЧ-инфекцию.

Консультацию можно получить по телефону 8 (4712) 58-71-86 в рабочие дни с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Линия будет работать до 4 декабря.