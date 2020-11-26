Под Курском завели уголовное дело по факту превышения полномочий чиновниками

Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий Фото: Светлана ВОЛКОВА

В июле в администрации Льгова с индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины. Это противоречит лесному законодательству, так как защитные леса для рубки использоваться не могут.

Управлением Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий администрацией Льгова.

Как отметили в региональном комитете природных ресурсов, на данный момент Арбитражный суд Курской области уже ввел обеспечительные меры, запретив предпринимателю и администрации распоряжаться участком. Следующее заседание назначено на 9 декабря, где будет рассмотрен иск прокуратуры региона к администрации Льгова. Надзорное ведомство просит признать недействительным договор аренды земельного участка, заключенного 13 июля.