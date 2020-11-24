Курская больница № 4 получила два автомобиля

Теперь доктора будут выезжать к пациентам на новых машинах

Представители курского завода КПД им. А.Ф. Дериглазова вручили четвертой больнице Курска два новых автомобиля «Нива» стоимостью 1,5 млн рублей, а также средства на закупку оборудования для ковидных пациентов, в том числе медицинских мониторов для реанимации.

«Теперь наши доктора будут выезжать к пациентам на новых машинах, это очень облегчит их работу», - отмечает главный врач городской больницы № 4 Александр Лашин.

Сейчас ведется перепрофилирование родильного отделения под стационар для приема пациентов с COVID-19. К концу декабря здесь будет организовано 153 места и 20 реанимационных коек.