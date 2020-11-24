В Курской области ожидаются туман и гололед

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 24 ноября и в течение суток в Курской области будет облачная погода. Ожидается мокрый снег, днем - с дождем. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западной 6-11 м/с. Температура воздуха составит ночью от -3… +2 ºС, днем от -2… +3 ºС.

Одной из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.