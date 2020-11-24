В Курской области продолжается вакцинация от гриппа

Курянам советуют сделать прививки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Привито уже около 370 тысяч человек, из них около 128 тысяч детей, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Ранее регион получил свыше 128 тыс. доз вакцины «Совигрипп» для детей и более 398 тыс. доз вакцин «Флю-М», «Совигрипп» и «Ультрикс-квадри» для взрослых.

Ожидается еще одна партия вакцины. Завершить прививочную кампанию в регионе намерены в середине декабря.

Вакцинация от гриппа рекомендуется всем группам населения, но особенно она показана детям (начиная с шести месяцев), людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска: медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Как отмечают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, в период одновременной циркуляции респираторных вирусов, включая новую коронавирусную инфекцию, прививка от гриппа наиболее актуальна, так как имеются риски заболевания микст-инфекцией. В таком случае два или более патогенных микроорганизма (вируса) вступают друг с другом в сильную реакцию и наносят серьезный вред организму.