В Курске иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

В ДТП пострадала женщина
Фото: Светлана ВОЛКОВА
ДТП произошло 23 ноября около шести вечера на улице Комарова в районе дома 1/31 Курска.
31-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», ехала со стороны улицы Заводская в направлении улицы Дейнеки Курска.
Но предварительным данным она сбила здесь 56-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения авто.
В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы. Водитель трезва.