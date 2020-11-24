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В Курске иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

ДТП произошло на КЗТЗ
Ольга ДАНИЛОВА
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В ДТП пострадала женщина

В ДТП пострадала женщина

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 23 ноября около шести вечера на улице Комарова в районе дома 1/31 Курска.

31-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», ехала со стороны улицы Заводская в направлении улицы Дейнеки Курска.

Но предварительным данным она сбила здесь 56-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения авто.

В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы. Водитель трезва.

ДТП