В Курской области многодетные мамы впервые выйдут на пенсию досрочно

Для досрочного выхода на пенсию многодетной мамы должен быть выполнен ряд требований Фото: Светлана ВОЛКОВА

У многодетных матерей появилась возможность досрочно выйти на пенсию. Речь идет о женщинах, которые родили и воспитали троих или четверых детей. Ранее этим правом обладали исключительно матери пятерых и более детей.

Как сообщили в отделении ПФР по Курской области, первыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, будут женщины 1965 года рождения, имеющие четверых детей. Оформить выплаты они смогут в 2021 году при достижении возраста 56 лет - раньше на два года до общеустановленного норматива.

С 57 лет досрочно оформлять пенсии смогут матери троих детей. С 2023 года такая льгота появится у женщин 1966 года рождения и моложе. Для них общеустановленный срок выхода на пенсию составит 60 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетной мамы должен быть выполнен ряд требований: воспитание детей до достижения ими восьмилетнего возраста; наличие не менее 15 лет страхового стажа; наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.

При этом не учитываются дети, в отношении которых застрахованное лицо было лишено родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

Сегодня в Курской области досрочную страховую пенсию получают 3448 женщин, воспитавших пять и более детей.