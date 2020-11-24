84-летний курянин едва не погиб на пожаре

С начала года в Курской области зарегистрированы 103 пожара пожара по причине неосторожного обращения с огнем Фото: Из архива КП.

Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной очередного пожара, в результате которого едва не произошла трагедия.

Вечером 23 ноября в службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома поселка Коренево. На момент прибытия огнеборцев местной пожарной части горел диван в одной из дальних комнат квартиры. Пожарные обнаружили в доме 84-летнего мужчину, которого благополучно вывели на улицу.

С признаками отравления продуктами горения пенсионера доставили в больницу. Огонь повредил диван на площади трех квадратных метров. Этот случай мог закончиться трагедий, если бы не бдительные соседи, которые, почувствовав запах дыма, незамедлительно позвонили в службу спасения.

Стоит отметить, что мужчина состоял на учете отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кореневскому району Главного управления МЧС России по Курской области как одиноко проживающий. За ним был закреплен социальный работник.

Кстати, с начала года в Курской области зарегистрированы 103 пожара пожара по причине неосторожного обращения с огнем при курении.