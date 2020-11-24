Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: где больше всего "новых" больных?

За сутки зарегистрировано 154 новых больных в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Наибольший прирост заболевших коронавирусом за последние сутки зарегистрирован в Курске - 72 человека, Железногорске - 14 человек и Суджанском районе - девять человек.

Как ранее сообщала КП, по данным оперативного штаба на 7:30 24 ноября в Курской области всего зарегистрировано 14340 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 154 новых случая заражения.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1369 человек, на ИВЛ – 126 (18 – инвазивная, 108 – неинвазивная). Всего выписано 11283 пациента, в том числе 212 за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 178 курян. В том числе за последние сутки четверо - двое мужчин 41 года и 65 лет и женщины 72 и 79 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.