В Курске обследуют дворы на предмет чистоты

В городе проверяют уборку прилегающих территорий Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники управления муниципального контроля продолжают рейды по контролю за санитарным состоянием прилегающих территорий.

На минувшей неделе, из 34 обследованных дворов многоквартирных домов, 11 оказались не убраны. Руководителям ООО УК «Курск Центр» и ООО «Коммунальный Центр» направлены уведомления о необходимости привести их в порядок.

Помимо этого, сотрудники управления обследовали прилегающие территории 18 магазинов и точек общепита в Железнодорожном и Центральном округах. Около некоторых специалисты обнаружили мусор. Владельцам поручено в течение недели устранить все нарушения.

Также на прошлой неделе обследованы прилегающие территории десяти офисных зданий. Выявлено два нарушения, в адрес юридических, физических лиц направлены уведомления для принятия мер по их устранению.

Кроме того, выявлены нарушения правил содержания пяти из 57 проверенных смотровых колодцев по улицам Дзержинского, Республиканская, Союзная, Станционная, Ухтомского. Собственникам направлены предписания.