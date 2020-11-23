Курские пожарные спасли человека

К ликвидации пожара привлекались 18 человек, 5 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 20:40 23 ноября в Службу спасения по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице 70 лет Октября, в поселке Коренево Кореневского района.

На место происшествия были направлены пожарные спасатели 31 ПЧ, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники газовой службы. Пожар локализовали в 20:48, ликвидировали в 20:52.

В трехкомнатной квартире в комнате площадью 10 квадратов огонь повредил диван на площади и вещи б/у. Пожарные спасли одного человека.

К ликвидации пожара привлекались 18 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.