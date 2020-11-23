В Курске на Можаевской загорелась иномарка

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, семь единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

23 ноября в 17:03 в Службу спасения по Курской области поступило сообщение о возгорании автомобиля «Киа» на улице Можаевской в Курске. На место ЧП выехали пожарные двух ПСЧ Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 17:08, ликвидировали полностью - в 17:09. Огонь повредил капот иномарки и лобовое стекло.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, семь единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.