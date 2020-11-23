В Курской области начал работу третейский суд

В сентябре офис организации открылся в Курске по адресу ул. Радищева, 24. Фото: Из архива "КП"

Третейское разбирательство как форма урегулирования гражданско-правовых споров давно и широко применяется в мировой практике. В России третейский арбитраж заработал с 1 ноября 2017 года. Теперь рассматривать третейские споры в нашей стране могут только арбитражные учреждения, получившие разрешение Правительства РФ. Одно из них - Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). В сентябре офис организации открылся в Курске по адресу ул. Радищева, 24.

Разбирательства в третейских судах проходит, как правило, быстрее, чем в арбитражных. Участники спора могут выбирать арбитра сами, конфиденциальность гарантирована.

«Если разбирательство в государственном суде является полностью открытым и вся информация о нем размещается на сайте арбитражного суда, то в случае с третейским судом вся информация закрыта. Отмечается еще простота и удобство процедуры. Арбитры не связаны формальными нормами, разбирательство проходит в комфортных процессуальных условиях, при которых стороны имеют возможность всесторонне и полно изложить свои позиции», - рассказала руководитель курского офиса Арбитражного центра при РСПП Наталия Непочатых.

Решения третейского суда при наличии соглашений между сторонами являются окончательными, оспариванию не подлежат и немедленно вступают в законную силу.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальной странице https://arbitration-rspp.ru/branches/central/kursk/. По всем вопросам следует звонить по телефону +7(4712) 44 -61 -16.