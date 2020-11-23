Курянам, больным коронавирусом, выдают бесплатные лекарства

Схему лечения определяет врач в первый день обращения пациента Фото: Из архива "КП"

В Курской области больные коронавирусом с легкой и средней тяжестью течения заболевания, находящиеся на амбулаторном лечении, получают бесплатные лекарства. С четверга лекарства получили 260 пациентов Курске и 197 заболевших в районах.

Сведения о пациентах, которым выписаны бесплатные лекарства, поступают в «Курскую фармацию», где провизоры формируют пакеты с препаратами, доставляют их волонтеры. В наборах – противовирусные и жаропонижающие препараты, для заболевших средней степени тяжести предусмотрены антибиотики. Схему лечения определяет врач в первый день обращения пациента. Лечение может быть скорректировано в зависимости от состояния больного.

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что необходимые лексредства для больных коронавирусом, которые находятся на лечении в стационарных и амбулаторных условиях в регионе есть в наличии.