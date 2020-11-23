С курских кладбищ вывезли 1649 кубометров мусора

Центральные аллеи уже свободны, мусор остается только на окраинах кладбищ Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В этом году в Курске на вывоз мусора были заключены два муниципальных контракта - в январе и мае. Их полностью выполнили. С городских кладбищ вывезли 1649 кубометров мусора.

Еще один муниципальный контракт заключили в ноябре на вывоз 1570 кубометров. Работа началась с 16 ноября. За это время вывезли уже 800 кубических метров мусора. Центральные аллеи уже свободны, мусор остается только на окраинах кладбищ.

Кроме этого, по контракту запланировано спилить и вывезти 200 кубометров аварийных деревьев.