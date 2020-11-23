Курский марафон «Мир детства» оказал помощь 31 семье

В этом году в фонд марафона поступило свыше 12 млн рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Очередное заседание оргкомитета областного благотворительного марафона «Мир детства» состоялось в режиме онлайн. Помощь оказана 31 нуждающейся семье на общую сумму порядка 1,9 млн рублей. Средства направят на лечение детей, обеспечение товарами первой необходимости и ремонт жилья.

На заседании приняли решение оказать финансовую поддержку многодетным семьям, воспитывающим в том числе детей-сирот, в которых все члены семьи в средней или тяжелой степени переболели коронавирусом.

Областной благотворительный марафон «Мир детства» объединяет десятки тысяч неравнодушных людей, более 300 предприятий и организаций-благотворителей. Весомую поддержку марафону оказывают Михайловский ГОК, Курская атомная станция.

В этом году в фонд марафона поступило свыше 12 млн рублей. По итогам всех прошедших заседаний помощь оказана 194 семьям.