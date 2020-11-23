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Более 70 единиц техники чистили Курск от снега

На трассах работают 182 машины
Яна ШЕЛЕСТ
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На трассах регионального и федерального значения работают 182 машины

На трассах регионального и федерального значения работают 182 машины

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Этой ночью в Курске выпал небольшой снег. На работы по уборке улиц областного центра вывели 71 единицу специализированной техники.

Рабочие коммунальных служб и спецтехника расчистили проезжую часть дорог, пешеходные зоны, тротуары, парковки, дворы, остановки, подходы к объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В резерве находится еще 31 единица снегоуборочной техники, которая готова выехать на дороги областного центра.

На трассах регионального и федерального значения работают 182 машины - комбинированные дорожные, трактора, погрузчики и экскаваторы.

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